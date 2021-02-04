Портупея и бралетт — это… Нет, не заморские овощи, а нижнее белье. Из чего скроены самые необычные комплекты и реально ли со швейной машиной заработать на четырехколесную — разбирался корреспондент altapress.ru.

Белье на других , труд — на себя

Мастерица Мария Качесова занялась шитьем на заказ в декретном отпуске. Она рассказывает: «Я получила экономическую специальность и долго работала именно по ней. В декрет уходила уже начальником отдела продаж. Пока сидела дома, во мне щелкнуло: надо открыть свое дело».

Мария Качесова. Мастерица. Анна Зайкова.

Как начать бизнес, идей не было. Тогда женщина обратилась к подруге, торговавшей нижним бельем. Та, не сомневаясь, отдала свою страницу в Instagram со словами: «Подписчики есть. Тебе остается продавать».

Знания вместо образования

В первые месяцы Мария, как и ее подруга, реализовывала фабричное белье. Но, признается, когда стали популярными комплекты ручной работы, решила попробовать шить самостоятельно.

Мария Качесова,

мастерица:

— Моя мама — профессиональная швея. В детстве мы с братом внимательно наблюдали за ее работой и старались хоть что-то повторить. Однажды я даже сшила юбки себе и приятельнице. Мы были самыми модными во дворе! О портновском деле я знала много почти всегда, но кроить и конструировать белье побаивалась.

Работа за швейной машиной. Анна Зайкова.

Портниха Екатерина объясняет: «Получать швейное образование необязательно. Чтобы изготавливать бра и плавки, можно просто окончить курсы. Я, например, сначала отучилась на филолога, а позже поняла, что хочу более творческую профессию».

«(Не) мои проблемы»

Бельевой бизнес, делится Екатерина, для нее не обходится без расходов. Некоторые не окупаются и со временем. Начинающему мастеру нужно потратиться на отшивку белья для портфолио и фотосессию. Но на этом убытки не заканчиваются.

Екатерина,

мастерица:

— Есть заказчицы, которые снимают мерки дома. Если клиентка «приукрасила» параметры и готовое изделие ей не подошло, я переделываю комплект за собственный счет. Риск потерять деньги всегда очень велик.

Мария подтверждает: встречаются клиенты, которые снимают мерки сами. Если параметры неточные и белье все-таки не село по фигуре, мастерица может перепродать его. Она вспоминает: «Клиентка из другого города прогадала с размером. Я, чтобы не ссориться, вернула оплату и в качестве исключения выставила изделия на продажу. Вышло, что верх и низ купили разные люди».

Дешевле — не всегда лучше

Начинающая мастерица из Родинского района Олеся Пикалова пока, напротив, не сталкивается с убытками. Но, уточняет она, половина прибыли уходит на закупку материалов.

Олеся добавляет: «Я не забираю себе денег столько, сколько могла бы. Я запасаюсь кружевами, чтобы разнообразить ассортимент комплектов. К сожалению, ткани и фурнитура стоят довольно дорого. Конечно, я пробовала заказывать все необходимое у поставщиков. Так дешевле, но качество на порядок ниже».

Ручной конвейер

Творческий путь Марии Качесовой начался с изготовления эксклюзивных бра и плавок. С просьбами пошить их по индивидуальным меркам стали обращаться клиентки из Барнаула.

Белой вороной в череду заказов от местных вклинился заказ из Краснодарского края. Приняв его, бизнесвумен не прогадала. Клиентка-предпринимательница почти сразу предложила поставлять одежду — платья, боди и кимоно — сочинскому шоуруму.

Боди. Анна Зайкова. Платье. Анна Зайкова.

Пошив изделий в Барнауле и доставка, по словам Марии, обходятся магазину в пару раз дешевле закупок товара прямо в Сочи. К примеру, одно боди у нас можно купить за 1,5 тыс. рублей.

Редкая , но акция

Чтобы шить вещи шоуруму, Мария обзавелась машинкой для строчки трикотажа. Теперь полезный агрегат стоит в новой мастерской, обустроенной в квартире. Вокруг, на вытянутом столе, лежат разноцветные нитки, ленты, кружева и портновские ножницы. У стены стоит вешалка с комплектами, а чуть ближе к окну находятся платья.

Кружевная туника. Анна Зайкова.

Мастерица подводит нас к небольшому манекену с пляжной туникой. Выполнено изделие из итальянского хлопкового кружева и стоит 1,6 тыс. рублей. Ценник, утверждает женщина, сниженный.

Мария Качесова,

мастерица:

— Иногда белье из качественного натурального материала я продаю в полтора-два раза дешевле. Так происходит, если отрез ткани куплен со скидкой. Значит, чем меньше я заплатила за материал, тем ниже конечная стоимость вещи.

Мастер Екатерина также ставит цены с учетом затрат. Девушка говорит: «Скидка на ткань и фурнитуру — разовая, поэтому стоимость изделий приходится снижать нечасто».

Чтобы нигде не давило

Екатерина за день изготавливает один полноценный комплект белья. Если заказ крупный, то за это же время она отшивает 3−4 бралетта (верха).

Потенциальные клиентки мастерицы — девушки с небольшим размером одежды. Екатерина утверждает: в масс-маркете им нелегко найти подходящую модель — удобную и без пушапа. Комфорт в носке для заказчиц — главное.

Екатерина,

мастерица:

— Цены в масс-маркете и у мастериц одинаковые. При этом магазины, как показывает практика, проигрывают. В них много готового белья, но оно не всегда оказывается удобным. Изделие же, сшитое на заказ, можно сразу исправить, переделать.

Конкуренция с магазинами происходит. А вот между теми, кто шьет самостоятельно, она почти отсутствует. «Какое белье покупать — личный выбор каждого», — считает Олеся Пикалова.

С секретами и без Виктории

Мария и Екатерина кроме обыкновенных комплектов шьют стрэпы, или портупеи. Это аксессуары из эластичных лент, начинающихся от шеи и заканчивающихся на талии или бедрах.

Обе мастерицы уверены: «смелую» деталь одежды легко сочетать со сдержанным повседневным нарядом. Но клиентки покупают стрэпы и для того, чтобы порадовать любимых мужчин.

Екатерина улыбается: «Существует несколько типов заказчиц. Одни ищут комфортное белье, вторые ценят ручной труд, третьим нужны комплекты для „особых“ встреч».

Тренд не на тренд

Клиентки стремятся к индивидуальным комплектам — «не таким, как у остальных».

Правда, подиумной моде на бра из плюша или перьев мало кто следует. К тому же для пошива некоторых фэшн-комплектов, отмечают мастера, понадобятся технологии, которые доступны только крупным производителям.

Олеся Пикалова,

мастерица: