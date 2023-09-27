В центре Барнаула стая агрессивных собак бегает на территории школы

Стая агрессивных собак бегает по территории школы №54 на ул. Пролетарской.
Собаки лают, рычат и кидаются на прохожих и детей, жалуются барнаульцы.
Ранее мы писали о отлове бездомных собак.
Стая агрессивных и бездомных собак бегает по территории школы в центре Барнаула.
Стая агрессивных собак бегает по территории школы №54 на ул. Пролетарской.
Собаки лают, рычат и кидаются на прохожих и детей, жалуются барнаульцы.
Ранее мы писали о отлове бездомных собак.
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