В центре Барнаула, у «Динамо», под автомобилем провалился асфальт

В центре Барнаула, напротив стадиона «Динамо», под Тoyota Vista провалился асфальт. Машина «прилегла» на «пузо», спалившись правым передним колесом в яму. Фото произошедшего очевидец выложил в группу «Инцидент Барнаул».

Провал на Никитина. vk.com/incident22

Асфальт провалился напротив дома по ул. Никитина, 76а. Судя по снимкам, покрытие просело возле люка.

Горожане в соцсети отметили, что «там под асфальтом везде песок и вода».

Это далеко не первый случай провала асфальта в Барнауле в этом году. Так, 3 сентября на пересечении улиц Антона Петрова и Красный тестильщик образовалась внушительная яма. В нее провалился дорожный знак. Кроме того, часть гаража нависла над пропастью. О пострадавших не сообщается.

22 августа на недавно отремонтированной центральной аллее Барнаула также образовался большой провал.

16 августа, на парковке ТЦ «Пассаж» со стороны моста через Барнаулку внедорожник Chevrolet Niva передним колесом провалился под землю.

3 июля автомобиль ВАЗ-2104 провалился под асфальт в районе Жилплощадки перед улицей Сизова.

25 июня автомобиль ВАЗ-2107 также угодил в провал асфальта.