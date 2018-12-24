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В центре Барнаула в столкновении двух автобусов пострадали четыре пассажира

Утром 24 декабря, на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина в Барнауле, столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП в Барнауле на пересечении Ленина и Никитина.
ДТП в Барнауле на пересечении Ленина и Никитина.
vk.com/barneos22

ДТП произошло в 9:40 в районе дома № 40 на проспекте Ленина. Водитель за рулем автобуса маршрута № 6, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу встречному автобусу маршрута № 29.

В результате аварии у второго маршрутного такси образовалась серьезная вмятина в боковой части.

На месте работают сотрудники МЧС и полиции, приехало четыре машины скорой помощи, сообщают очевидцы в группе «Барнаул22». Во время аварии в двух автобусах находились 16 человек. В каждом транспорте пострадали по два пассажира. Они получили ушибы, госпитализация не потребовалась.

Напомним, 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка, врезалсяв столб. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. В ДТП пострадали 20 человек.

23 декабря около здания № 3 на проспекте Красноармейском водитель автобуса № 33 не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. В ДТП пострадал пассажир.

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