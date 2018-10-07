В центре Новосибирска эвакуировали людей из горящего старого офисного здания

Бизнес-центр «Золотой колос» загорелся 7 октября в Новосибирске на улице Советской, 18. Из старого здания с деревянными перекрытиями эвакуировали людей. Бизнес-центр горел открытым огнем, на одном из видеороликов, выложенном очевидцем в АСТ-54, даже слышен сильный хлопок.

По данным МЧС, пожар начался в помещении где расположен электрический щиток. Всего площадь пожара была 16 квадратных метров. Но дымом заволокло всю округу. Вызов на пульт диспетчера поступил в 11:26, в 11:31 пожарные уже были на месте. Всего для борьбы с огнём прибыло 5 автоцистерн и две лестницы.

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Пожар уже локализованоднако несколько расчётов остались на месте. Так как здание старой постройки и имеет деревянные перекрытиято производится их вскрытие для проверки и устранения скрытого горения.