В центре столицы Алтая появился стихийный мемориал жертвам трагедии в Перми

На центральной площади Горно-Алтайска появился стихийный мемориал в память о жертвах трагедии в Пермском университете, пишет Telegram-канал « Алтай-Болтай ». Цветы уже возложил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

От имени жителей региона он выразил соболезнования жителям Пермского края.

Олег Хорохордин возложил цветы к стихийному мемориалу. t.me/ayboltay

«Нападение на университет в Перми — это страшная трагедия, унесшая жизни людей. Мы разделяем горе родных и близких погибших, выражаем им искренние соболезнования, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Республика Алтай скорбит вместе с вами», — сказал Олег Хорохордин

Также вместе с и.о. ректора Горно-Алтайского госуниверситета Виталем Недельским он обсудил вопросы обеспечения безопасности и попросил усилить ее.

20 сентября в пермском вузе 18-летний студент из ружья убил шесть человек. Еще около двух десятков пострадали.