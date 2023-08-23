В центре столицы нашли гранату

Взрывное устройство обнаружил мужнина, выгуливавший собаку. На местро происшествия приехала полиция.
Территорию оцепили.
Ранее двое сибиряков собирались подорвать станцию связи, чтобы помешать рассылке повесток.
Предмет, который похож на гранату, нашли возле детского садика №809. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Взрывное устройство обнаружил мужнина, выгуливавший собаку. На местро происшествия приехала полиция.
Территорию оцепили.
Ранее двое сибиряков собирались подорвать станцию связи, чтобы помешать рассылке повесток.
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