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Происшествия

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Анталье около Аксу автобус с туристами перевернулся во время трансфера в аэропорт, пишет ТАСС. 15 россиян получили травмы.

Автобус, окно.
Автобус, окно.
СС0

ДТП случилось около 6:00. Семеро из пострадавших отказались от госпитализации и отправились в аэропорт. В автобусе было 22 гражданина РФ.

«На данный момент восемь человек находятся под наблюдением врачей, но ожидаем, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни», — сказал собеседник агентства.

Генконсульство держит вопрос на контроле и выясняет обстоятельства произошедшего.

Местный телеканал CNN Turk сообщил, что автобус искорежило настолько, что некоторых пострадавших не удалось вытащить без вмешательства спасателей.

Ранее глава консульского отдела посольства РФ в Турции Антон Скворцов привел статистику смертей российских туристов в Турции в 2019 году. С мая на курортах этой страны скончались 88 россиян.

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