В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

ДТП случилось около 6:00. Семеро из пострадавших отказались от госпитализации и отправились в аэропорт. В автобусе было 22 гражданина РФ.
«На данный момент восемь человек находятся под наблюдением врачей, но ожидаем, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни», — сказал собеседник агентства.
Генконсульство держит вопрос на контроле и выясняет обстоятельства произошедшего.
Местный телеканал CNN Turk сообщил, что автобус искорежило настолько, что некоторых пострадавших не удалось вытащить без вмешательства спасателей.
Ранее глава консульского отдела посольства РФ в Турции Антон Скворцов привел статистику смертей российских туристов в Турции в 2019 году. С мая на курортах этой страны скончались 88 россиян.