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Происшествия

В Турции произошло мощное землетрясение

30 октября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла, сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

В Турции произошло мощное землетрясение
В Турции произошло мощное землетрясение
reuters.com

Известно, что землетрясение в районе города Сеферлихисар в провинции Измир унесло с собой жизни 20 человек. И почти 800 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Эпицентр землетрясения зарегистрирован на глубине 16 км в Эгейском море.

Сообщается, что разрушено минимум 20 зданий в Измире. В результате обрушения домов многие люди остались под завалами. Спасатели ведут поисковые операции.

Землетрясение ощущалось также в Стамбуле и близлежащих городах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.

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