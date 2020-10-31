В Турции произошло мощное землетрясение

Известно, что землетрясение в районе города Сеферлихисар в провинции Измир унесло с собой жизни 20 человек. И почти 800 жителей получили ранения различной степени тяжести.
Эпицентр землетрясения зарегистрирован на глубине 16 км в Эгейском море.
Сообщается, что разрушено минимум 20 зданий в Измире. В результате обрушения домов многие люди остались под завалами. Спасатели ведут поисковые операции.
Землетрясение ощущалось также в Стамбуле и близлежащих городах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.