25 марта
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Происшествия

В Турции снова произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 в провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает РИА Новости.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Подземный толчок зафиксировали в 4:39 по времени UTC (7:39 по Москве). Эпицентр находился в 16 км от города Эльбистан. Очаг залегал на глубине двух километров.

Ранее землетрясение произошло в Сочи. Там перед тряской услышали нарастающий гул.

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