В Турции снова произошло землетрясение

Подземный толчок зафиксировали в 4:39 по времени UTC (7:39 по Москве). Эпицентр находился в 16 км от города Эльбистан. Очаг залегал на глубине двух километров.
Ранее землетрясение произошло в Сочи. Там перед тряской услышали нарастающий гул.
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 в провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает РИА Новости.
Подземный толчок зафиксировали в 4:39 по времени UTC (7:39 по Москве). Эпицентр находился в 16 км от города Эльбистан. Очаг залегал на глубине двух километров.
Ранее землетрясение произошло в Сочи. Там перед тряской услышали нарастающий гул.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter