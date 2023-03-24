Жители города-курорта перед мощным землетрясением услышали нарастающий гул

Жители и гости курорта почувствовали подземные толчки, пишет «Комсомольская правда». Сначала был нарастающий гул, потом два толчка, рассказали сочинцы в соцсетях.
Такие толчки могут напугать человека, пошатнув, например, люстры и посуду, указывает «Фонтанка». Пострадавших нет.
Ранее три землетрясения за несколько часов произошли в сейсмоопасном российском регионе. Эпицентры которых располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.
Магнитуда сейсмособытий составила 4,7; 3,9; 3,7 соответственно.
Угроза цунами не объявлялась.