24 марта
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Происшествия

Жители города-курорта перед мощным землетрясением услышали нарастающий гул

Накануне в Сочи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,4, пишут «Кубанские новости».

Сочи.
Сочи.
altapress.ru

Жители и гости курорта почувствовали подземные толчки, пишет «Комсомольская правда». Сначала был нарастающий гул, потом два толчка, рассказали сочинцы в соцсетях.

Такие толчки могут напугать человека, пошатнув, например, люстры и посуду, указывает «Фонтанка». Пострадавших нет.

Ранее три землетрясения за несколько часов произошли в сейсмоопасном российском регионе. Эпицентры которых располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Магнитуда сейсмособытий составила 4,7; 3,9; 3,7 соответственно.

Угроза цунами не объявлялась.

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