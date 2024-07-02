В Турции вспыхнули беспорядки. Что сейчас там происходит — расскажет altapress.ru

В минувшие выходные в Турции вспыхнули беспорядки, после того как сириец изнасиловал свою семилетнюю родственницу. Что там сейчас происходит и как на это отреагировал президент Турции — Реджеп Эрдоган, расскажет altapress.ru

Причина

Как уже сообщалось выше, причиной массовых беспорядков послужило изнасилование маленькой девочки на рынке Турции в общественном туалете. Информация об этом инциденте быстро распространялась по сети и вызвала негодование у турков, а в последствии и протесты. Волнения были в Стамбуле, Анкаре, Анталье и Кайсери.

Люди стали поджигать машины и павильоны сирийцев. В Атребе местные жители пошли против турецкой армии. На границе был сожжён сирийцами флаг Турции.

В Кайсери заблокировали интернет, чтобы не распространялись видеозаписи о расправах над мигрантами.

Протест

Турки стали выходить на улице и требовать депортации всех нелегалов. По мнению протестующих, президент Турции виноват в увеличении сирийских мигрантов в стране. А ранее Эрдоган заявил о возможном восстановлении отношений с Башаром Асадом.

После протестов усилился рейд против нелегальной миграции из Сирии. По словам Министра внутренних дел Турции Али Ерликая, за последнюю неделю полиция задержала 2563 нелегала и 149 организаторов завоза мигрантов.

При погроме погибли 7 человек, а 25 были ранены.

В ходе беспорядков были задержаны 474 человека.

Реакция Реджепа Эрдогана

Президент Турции Эрдоган призвал к спокойствию, а так же посчитал, что данные действия разжигают ксенофобию против сирийцев.

С ксенофобией в обществе ничего не добьешься. Вандализм, поджоги недопустимы. Причина беспорядков, инициированных вчера небольшой группой в Кайсери, — это язвительные высказывания оппозиции. Прибегать к разжиганию ненависти ради политической выгоды предосудительно — заявил турецкий лидер.

Также он отметил, что создаст условия для добровольного возвращения сирийцев на родину.

Ранее сообщалось, что пассажиры получили серьезные травмы во время полета над Турцией.

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