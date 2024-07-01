В Твери задержали студента, который хотел устроить расстрел в учебном заведении

Список жертв в полиции показал кто-то из родителей студентов.
Когда полиция нагрянула к парню домой, то выяснилось, что тревога была небеспричинной. Парень уже успел купить камуфляжную форму, противогаз и шлем. В его компьютере в истории браузера полицейские обнаружили запросы о расстрелах и винтовках.
Когда парня допросили, он сознался, что действительно хотел устроить массовый расстрел и убить одногруппников. Сейчас он проходит проверку и лечится в психоневрологическом диспансере. После этого ему выберут меру пресечения.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Терроризм».
Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали мужчину, который пошутил о перестрелке.
Самое важное - в нашем Telegram-канале