В Твери задержали студента, который хотел устроить расстрел в учебном заведении

16 летний парень был студентом в Тверском технологическом колледже. Отношения среди однокурсников не заладились и после очередного конфликта парень вспылил и сказал обидчику, что убьет его. Затем показал ему список тех, кто тоже в немилости, сообщает Shot.

Список жертв в полиции показал кто-то из родителей студентов.

Когда полиция нагрянула к парню домой, то выяснилось, что тревога была небеспричинной. Парень уже успел купить камуфляжную форму, противогаз и шлем. В его компьютере в истории браузера полицейские обнаружили запросы о расстрелах и винтовках.

Когда парня допросили, он сознался, что действительно хотел устроить массовый расстрел и убить одногруппников. Сейчас он проходит проверку и лечится в психоневрологическом диспансере. После этого ему выберут меру пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Терроризм».

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали мужчину, который пошутил о перестрелке.

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