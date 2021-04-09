В Тверской области убийца девочки после ареста свел счеты с жизнью

Трагедия произошла в городе Нелидово в феврале этого года. Девочку нашли повешенной в собственной квартире. Убийцей оказался отчим ребенка Никита Сильнов.
Мать подростка положительно охарактеризовала признавшегося в убийстве мужчину.
«Он был великолепным отцом. Любил дочерей», — рассказала она.
Далее женщина добавила:
«Принимал ли он наркотики? Спросите у него», — подчеркнула она.
Напомним, на тот момент подозреваемый в убийстве Никита Сильнов сбежал с места преступления. Его задержали в Твери.
Что касается смерти мужчины, то в СУ СК России по Тверской области журналистам портала PANORAMApro подтвердили факт его смерти. По обстоятельствам дела проводится проверка.