В Тверской области убийца девочки после ареста свел счеты с жизнью

Житель Тверской области, задушивший 13-летнюю падчерицу, умер в следственном изоляторе. Об этом стало известно порталу PANORAMApro.

В Твери задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки.

Трагедия произошла в городе Нелидово в феврале этого года. Девочку нашли повешенной в собственной квартире. Убийцей оказался отчим ребенка Никита Сильнов.

Мать подростка положительно охарактеризовала признавшегося в убийстве мужчину.

«Он был великолепным отцом. Любил дочерей», — рассказала она.

Далее женщина добавила:

«Принимал ли он наркотики? Спросите у него», — подчеркнула она.

Напомним, на тот момент подозреваемый в убийстве Никита Сильнов сбежал с места преступления. Его задержали в Твери.

Что касается смерти мужчины, то в СУ СК России по Тверской области журналистам портала PANORAMApro подтвердили факт его смерти. По обстоятельствам дела проводится проверка.