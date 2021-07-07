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Происшествия

В Тюмени задержали захватчика банка

Захватчик банка в Тюмени задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Спецоперация.
Спецоперация.
мвд.рф

Взрывных устройств у него не обнаружено, только муляж, отмечает URA.RU в своем Telegram-канале.

По данным управления МВД по Тюменской области, в 9:20 по местному времени поступило сообщение о том, что в отделение банка на Червишевском тракте пришел неизвестный и потребовал 15 млн рублей, пишет Lenta.ru.

К месту происшествия были стянуты подразделения спецназа. Правоохранители блокировали место ЧП. Также эвакуированы 50 жителей пятиэтажного дома, в котором располагается захваченное отделение банка.

Сообщалось от двух до трех заложников.

Жителей дома, в котором находится отделение банка, эвакуировали. Количество эвакуированных — более 50 человек.

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