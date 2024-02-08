В Удмуртии произошел мощный взрыв

Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва газа в Алейске частично разрушился дом.
Отмечается, что врыв произошел из-за утечки газа. Госпитализировали двух человек.
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Взрыв под Ижевском случился в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Об этом пишет ТАСС.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва газа в Алейске частично разрушился дом.
Отмечается, что врыв произошел из-за утечки газа. Госпитализировали двух человек.
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