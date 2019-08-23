В УФСИН рассказали о беглом преступнике, обвиняемом в изнасиловании 80-летней пенсионерки

23 августа в telegram-каналах появилась информация о том, что в районе Новосиликатного в Барнауле задержали 43-летнего мужчину , который якобы изнасиловал пенсионерку. Источник уверял, что преступник оказался беглым заключенным. Выяснилось, что в день инцидента один из осуждённых действительно самовольно покидал колонию-поселение — об этом altapress.ru сообщили в УФСИН России по Алтайскому краю.

Сообщалось, что инцидент случился в садовом домике СНТ «Сельский строитель». 13 августа пенсионерку посетили родные, которые обнаружили бабушку связанной на кровати. Выяснилось, что вечером к ней зашел бездомный, попросил у женщины еду и алкоголь, а потом изнасиловал её и ограбил. Потом мужчина покинул домик и несколько дней прятался по заброшенным дачам.

По словам источника, бродяга оказался беглым заключенным, и его уже задержали. Официальный комментарий в СУ СКР по Алтайскому краю журналистам давать отказались.

Однако в УФСИН России по Алтайскому краю подтвердили, что один из осужденных в этот день отсутствовал в колонии. В ведомстве отмечают, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения, и с разрешения могут передвигаться без надзора и вне колонии — если это необходимо в связи с их работой или обучением. В этом случае осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, получать посылки, передачи и бандероли. Также могут устраивать свидания.



Именно таким правом воспользовался один из осужденных. Его отсутствие в колонии-поселении обнаружили 12 августа — в ходе плановой проверки. Мужчина самовольно покинул режимную территорию и был задержан сотрудниками УФСИН 14 августа.

По данному факту в колонии проводится служебная проверка.