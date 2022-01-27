В украинском Днепре солдат-срочник застрелил пять человек и сбежал

27 января в украинском городе Днепр солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек.

В руках 20-летнего солдата был автомат и около 7 тыс. патронов. В момент стрельбы два человека успели выбежать на улицу и вызвать медиков.

В результате стрельбы, которую устроил в украинском Днепре военнослужащий национальной гвардии Украины солдат срочной службы, погибли пять человек, еще пятеро получили ранения, сообщает МВД.

Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая национальной гвардии, также получившая огнестрельные ранения.

«Введен план „Сирена“. Последний раз его видели возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму и под ней может прятать автомат», — сообщает украинское издание «Информатор».

В настоящее время на месте происшествия работает спецотряд, территория оцеплена, пишет Газета.Ru.

Мотивы совершенного преступления пока неизвестны.

Ранее суд вынес приговор Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему троих солдат из Алтайского края.