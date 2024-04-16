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Происшествия

В Улан-Удэ таинственно пропала «Мисс Бурятия - 2024»

30-летняя Сэсэг Буинова (Дармаева), финалистка конкурса "Мисс Бурятия – 2024", бесследно исчезла в четверг, 11 апреля. Последний раз девушку видели около торгового центра. Об этом пишет "ЛизаАлерт".

В Улан-Удэ таинственно пропала девушка-таксист.
В Улан-Удэ таинственно пропала девушка-таксист.
"ЛизаАлерт"

Отмечается, что девушка поехала таксовать на своем автомобиле Mitsubishi Outlander, однако домой она не вернулась.

Особые приметы: худощавая, рост – 172 см, темно-русые (от природы) волосы, выкрашенные в пепельный, карие глаза.

На Сэсэг были черная кожаная куртка и черная водолазка, а также брюки и ботинки черного цвета.

На данный момент к поискам подключились волонтеры. При этом уже есть пугающие подробности. Накануне в соцсетях появилась информация, что похожую машину нашли в одном из дворов недалеко от дома, где живет девушка. Номеров на машине не было, а внизу на лобовом стекле заметили что-то вроде следов крови.

В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по факту исчезновения. Это сделано для того, чтобы привлечь больше сил для поисков.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пропал подросток, которому требуется медицинская помощь.

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