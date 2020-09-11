В Усть-Коксинском районе при сплаве по горной реке погиб турист из Новосибирска

Житель Новосибирска погиб при сплаве по реке Нижний Курган (впадает в Катунь в районе села Катанда) в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, пишет портал «Новости Горного Алтая».

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России сообщила, что в центр управления в кризисных ситуациях управления позвонили члены незарегистрированной туристической группы. Они рассказали о том, что на реке Нижний Кураган перевернулся катамаран. Один из участников группы погиб, предположительно получив черепно-мозговую травму. Остальные не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Горный Алтай. Горы. Река. CC0

Туристы сами вытащили на берег тело погибшего и подготовили его к транспортировке до ближайшего населенного пункта — Катанда Усть-Коксинского района.

Утром, 10 сентября, к месту трагедии выехали двое местных жителей с лошадьми для перевозки тела и снаряжения группы. Туда же прибыли и два сотрудника полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

К тому времени на месте уже были два егеря из Катунского биосферного заповедника. Они первыми смогли добраться до пострадавших, чтобы оказать им помощь.

Горная река. 04.mchs.gov.ru

По телефонному разговору с одним из участников группы стало известно, что на данный момент туристы не терпят бедствий. У них есть все необходимое — еда и вещи. При себе — спутниковый телефон, который участники группы включают по мере необходимости с кем-то связаться для экономии заряда.

Как сообщалось ранее, 1 августа в Республике Алтай при сплаве по реке Шавла Кош-Агачского района выпала из катамарана и утонула 36-летняя жительница Москвы.