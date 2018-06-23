Алтайские спасатели 2 км спускали с гор травмированного туриста на носилках

С начала лета произошло уже несколько происшествий с туристами, при этом каждое событие происходит по одному сценарию, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Спасатели говорят, что туристы всё чаще забывают о мерах безопасности.
Только в Республике Алтай за прошедшую неделю произошло несколько происшествий подряд.
12 июня в Усть-Коксинском районе на горе Красная участник незарегистрированной группы из Новосибирска упал и вывихнул тазобедренный сустав. Пожарные ближайшего гарнизона два километра несли туриста на носилках с горного склона к автомобилю скорой медицинской помощи.
15 июня в Улаганском районе у села Чибит участник ещё одной незарегистрированной группы из Красноярска сорвался со скалы и получил тяжёлые травмы. Аналогичная ситуация произошла на следующий день в Чемальском районе в урочище Чечкыш – женщина сломала ногу.
В Иркутской области и Хабаровском крае на поиски незарегистрированных групп были привлечены два вертолёта Ми-8 со спасателями на борту. Туристы совершали сплав по рекам, допустив опрокидывание в воду. В результате двух происшествий погибло 4 человека.
В поисках экзотики и острых ощущений туристы не считают нужным подготовиться к маршруту должным образом. Без регистрации у спасателей, соответственной экипировки, специальных навыков и знаний люди обрекают себя оказаться в опасной ситуации, подвергая угрозе своё здоровье и жизнь.
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