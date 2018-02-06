В Кузбассе под лавиной погиб фрирайдер, еще одного человека разрезало фрезой ратрака

Фрирайдер из Новосибирска отправился вместе с друзьями на гору Израсский Голец 2 февраля. Спортсмены поставили палатки у подножия горы, поднялись, скатились и поехали к своему лагерю. В субботу около часа дня они снова решили совершить спуск. 40-летний мужчина решил скатиться с горы первым. Он успел поехать 10 м, упал и тут же сошла лавина.

Товарищи нашли фрирайдера под снегом с помощью приборов и щупов. Извлеченный из под сугроба мужчина уже не подавал признаков жизни. В Следкоме сообщили, что группа изначально не проходила регистрацию в МЧС. Фрирайдерам удалось через машиниста проезжавшего поезда сообщить о случившемся в правоохранительные органы и спасателям. Погибшего и остальных участников группы эвакуировали в Междуреченск.

В тот же день в Шерегеше 26-летний мужчина выпивал в компании со знакомым работником канатной дороги. В 22:00 оба поехали на гору Зеленая, где уговорили водителя ратрака довезти их до вершины. Канатчику досталось место в кабине, а его 26-летнего приятеля усадили на кузов ратрака сверху.

Во время подъема этот мужчина упал с гусеничной машины и попал под фрезу.

Вызванные на место происшествия медики и полицейские обнаружили на теле потерпевшего телесные повреждения, которые были нанесены фрезой. Это и стало причиной смерти.

Справка

Ратрак — специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс.