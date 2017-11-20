Барнаульский "Авальман" и кемеровский Шерегеш открыли горнолыжный сезон: фото из соцсетей

В 2017-2018 году горнолыжный сезон на Алтае начнется позже, чем прошлой зимой. Барнаульский "Авальман" и кемеровский Шерегеш открылись на этих выходных. Счастливые сибиряки делятся снимками в социальных сетях.
Пользователи пишут о том, что долго ждали открытия горнолыжного сезона и радуются первой усталости катания на сноубордах и лыжах.
Доброе утро народ 🗻🗻🗻 @iles_hasanov @ruroc #ruroc #чечня #skiresort #горнолыжныйкурорт #горныелыжи #лыжи #горнолыжка #сноубординг #сноуборд #фрирайд #caucasusmountains #mountains #kazbegi #ski #skiing #snowboarding #домбай #розахутор #шерегеш #геш #камчатка #горкигород #краснаяполяна #эльбрус #skitouring #freeride #nature #ведучи
Ранее altapress.ru писал, что горнолыжные комплексы "Благодать", "Телецкий", "Бирюзовая Катунь" начнут работать в начале декабря.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.