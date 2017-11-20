Барнаульский "Авальман" и кемеровский Шерегеш открыли горнолыжный сезон: фото из соцсетей

Сегодня, 15:29.
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В 2017-2018 году горнолыжный сезон на Алтае начнется позже, чем прошлой зимой. Барнаульский "Авальман" и кемеровский Шерегеш открылись на этих выходных. Счастливые сибиряки делятся снимками в социальных сетях. 

Авальман.
Авальман. Фото: https://www.instagram.com/oskinatanya.

Пользователи пишут о том, что долго ждали открытия горнолыжного сезона и радуются первой усталости катания на сноубордах и лыжах. 

Даже когда много камней и немного снега, #Шерегеш - это сказка 🦄

Публикация от Томка (@t_tverdohlebova)

#заброска #сноуборд #snowboard #лес #елочки #катуха #шерегеш

Публикация от Karik S (@kariksyslik)

#сноуборд #snowboard #лес #елочки #катуха #шерегеш

Публикация от Karik S (@kariksyslik)

#сноуборд #snowboard #лес #елочки #катуха #шерегеш

Публикация от Karik S (@kariksyslik)

#сноуборд #snowboard #лес #елочки #катуха #шерегеш

Публикация от Karik S (@kariksyslik)

❄Don't let your dreams just be dreams.❄

Публикация от Alexandra Plaxina (@plaksinaa_)

Сезон открыт!🏂 #авальман#барнаул#ноябрь2017

Публикация от Евгений Шипунов (@eshipunov)

#барнаул#авальман#выходной#жизнь

Публикация от катарина серова (@katarina_serova82)

Мой любимый сезон открыт ⛷⛷⛷ . . #барнаул #авальман #брн #люблюлыжи #горныелыжи #зима♥

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀🌸СВЕТЛАНА РЫБНИКОВА🌸 (@rybnikova_sv_)

Склон уже открыт🏂⛷❄ Фото: @eshipunov @anna_savich #авальман #барнаул

Публикация от 💥Афиша Барнаула💥 (@go_barnaul)

Ранее altapress.ru писал, что горнолыжные комплексы "Благодать", "Телецкий", "Бирюзовая Катунь" начнут работать в начале декабря.

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