В валенках и с чайником в обнимку: в домах некоторых жителей Новосибирска третий день нет отопления

19 ноября в Новосибирске (Северо-Чемский жилмассив) произошла крупная коммунальная авария. Жители домов микрорайона остались без отопления и горячей воды при минус 26 градусов за окнами.

В зону отключения попали 43 многоквартирных дома, семь детских учреждений, поликлиника № 13, девять административных зданий.

21 ноября 31 дом и три детских учреждения подключены к теплоснабжению, температура в помещениях восстанавливается, говорится в сообщении паблика АСТ 54.

Однако без тепла остаются 12 многоквартирных домов, четыре детских учреждения, поликлиника.

Морозная сводка

Многие жители жалуются, что температура в квартирах составляет 10−12 градусов. Пострадавшим от аварии новосибирцам обещали выдать обогреватели. Но спрос на «теплогаджеты» настолько высокий, что хватило не всем желающим.

Власти просили жильцов из зоны отключения переночевать в других местах — где есть отопление.

Специалисты работают круглосуточно на поврежденном участке теплотрассы.

В настоящее время работают три пункта временного размещения на базе школ.

Срочно

Губернатор Андрей Травников прервал работу на форуме «Транспорт России-2019» и срочно вылетел из Москвы в Новосибирск, чтобы лично проконтролировать ход работ по восстановлению теплоснабжения.

Завершить ликвидацию последствий ЧП планируется к 14:00.

Мнения сибиряков

Сибиряки активно обсуждают ЧП.

«Один сварщик работает, зато над ним 10 контролирующих… и мэр и губер, и директор сгк», «Во всем СССР виновато. Поналожили коммуникаций, а их ещё оказывается обслуживать, модернизировать надо. А обслуживающие организации то думают что только деньги за них собирать надо и все», «Работяг жалко очень, в такой мороз на улице, просто издевательство, как и над людьми из этих домов», «Летом все делать надо было, а не зимой, всю осень отключали гвс и отопление через день. Дом промерзает, в квартире 3 обогревателя работает чтобы ребёнок не заболел, а потом ещё и за отопление оплати и за эл. энергию которую ты намотал чтоб не примерзнуть», «А нужно ли присутствие (контроль) губернатора? В таких случаях лучшая помощь от руководства, это его (руководства) отсутствие и не мешать процессу. Ну, а если уж приехал помочь, то пусть берет лопату или что там еще и вперед», — пишут комментаторы в соцсетях.

Крупная коммунальная авария на пр. Ленина. пресс-служба администрации Барнаула

Авария в Барнауле

20 ноября ночью в Барнауле также случилось ЧП — произошло повреждение на тепловой сети.

В результате аварии 26 жилых домов и детские сады № 45 и № 105 оставались без отопления, сообщили в мэрии города.

Без теплоснабжения в сильный мороз остались порядка 2,5 тысяч человек.

После 17:00 местного времени аварию устранили, тепло пошло в дома.