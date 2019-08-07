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Происшествия

В Барнаульском водоканале объяснили, почему многоэтажку окатило «канализационным фонтаном»

В Барнаульском водоканале сообщили, что труба напорного канализационного коллектора на Северном Власихинском проезде, 108 пострадала из-за строителей. Коммунальщики уже начали устранять повреждение.

Коммунальный фонтан в Барнауле.
Коммунальный фонтан в Барнауле.
Barnaul22

В 14:50 в колл-центр Барнаульского водоканала поступила информация о ЧП. При проведении работ коллектор диаметром 1000 мм повредил застройщик — ИСК «Союз».

В строительной компании altapress.ru сообщили, что на объекте работал подрядчик — «Главалтайстрой». Он устранит поломку совместно с водоканалом.

Аварийная бригада переключила потребителей на дублирующую «нитку», чтобы не нарушать водоснабжение и водоотведение.

Напомним, «фонтан» поднялся на высоту шестого этажа. Жильцы рассказали, что водой разбило стекла, а в квартире стало очень дурно пахнуть.

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