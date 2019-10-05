В Якутии уволили учительницу, обещавшую «спустить шкуру» с ученика

Учительница из Якутии отчитала ученика из-за забытой тетради. В порыве злости женщина вцепилась в ребенка пообещала «спустить шкуру» и «засунуть её в рот». Педагог в школе больше не работает, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров в Facebook.

Инцидент попал на видео и шокировал пользователей сети. Чиновник признает, что ролик справедливо вызвал гнев россиян. На кадрах женщина схватила школьника за одежду и не совсем педагогично отчитала за забытую тетрадь. Случай произошёл в одной из школ Сунтарского улуса Якутии.

«Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее, комиссия продолжает служебную проверку. Стало известно о наличии конфликта между обоими сторонами. Но в любом случае считаю, что такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребёнку ни при какой конфликтной ситуации, абсолютно недопустимо! «, — пишет Владимир Егоров.

Люди, позволяющие себе такие действия, не должны работать в школе, уверен чиновник.

Ранее в одной из школ Красноярска ученики, предположительно, распространили в соцсетях неприличный ролик, героиней которого стала женщина, похожая на учительницу. Педагог обратилась в полицию