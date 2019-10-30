В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку. СК завел уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Ярославле малыши толпой избили девочку в детском саду, сообщают РИА «Новости».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, воспитанники одного из детских садов Ярославля толпой избили девочку. Инцидент снял на видео житель соседнего дома, он же разослал ролик по группам в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, как толпа малышей, преимущественно мальчиков, топчется по лежащей девочке, тычут ее лицом в землю, бьют руками и пинают.