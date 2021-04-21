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Происшествия

«Что и требовалось доказать»: в барнаульском парке нашли человеческий скелет

Вечером 19 апреля в барнаульском парке «Юбилейный» (ул. Гущина — Малахова) нашли скелетированные останки человека. Об этом сообщил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Останки в парке Юбилейный.
Останки в парке Юбилейный.
https://t.me/u_crimes_brn

Останки заметил барнаулец, который возвращался домой. На место вызвали полицию, кости забрали на экспертизу.

По неподтвержденным данным, это останки подростка, которым уже не менее 5 лет.

«Как говорится, что и требовалось доказать: любой заброшенный парк потенциально опасен для обычных горожан. Он становится пристанищем для наркоманов, бомжей, мелких криминальных элементов. Надеюсь, новость подтолкнет все заинтересованные лица к более активной работе по решению вопроса о возрождении „Юбилейного“», — прокомментировал страшную находку член общественного совета по реанимации парка Владислав Вакаев.

«Прибежище сатанистов»

В августе 2020 года барнаулец обнаружил в парке «Юбилейный» странные символы на деревьях и свечи вдоль дорожек.

В комментариях предположили, что это похоже на тематический квест или детские развлечения.

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