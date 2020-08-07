Барнаулец обнаружил «прибежище сатанистов» в заброшенном парке. А вдоль дороги свечи стоят, и тишина

Шевелящие волосы находки барнаулец обнаружил в парке «Юбилейный», который долгое время считают заброшенным.

«Бегаю я утром — так сказать, здоровый образ жизни. Встал сегодня в 5:40 и пошел на пробежку. Заметил бумажки на деревьях. Думаю, реклама… а нет, штук 68 насчитал я бумажек», — написал мужчина.