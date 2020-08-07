Барнаулец обнаружил «прибежище сатанистов» в заброшенном парке. А вдоль дороги свечи стоят, и тишина

Шевелящие волосы находки барнаулец обнаружил в парке «Юбилейный», который долгое время считают заброшенным.
«Бегаю я утром — так сказать, здоровый образ жизни. Встал сегодня в 5:40 и пошел на пробежку. Заметил бумажки на деревьях. Думаю, реклама… а нет, штук 68 насчитал я бумажек», — написал мужчина.
При этом, подчеркнул он, в кустах и в некоторых местах по краю дороги «заметил много свечей».
«Видимо, только Бог один знает, что за бесятина происходила в парке ночью! Даже страшно как-то стало теперь бегать — половина парка вся в этом» — добавил барнаулец.
По его словам, «вчера в девять вечера этого ничего не было».
В комментариях предположили, что это «похоже на какой-то тематический квест» или «дети балуются». Возможно, «коронавирус изгоняют».
Ранее altapress.ru рассказал про парк «Юбилейный», который проглядели. Советуем прочитать, если интересно, почему эту зону отдыха очень сложно восстановить.