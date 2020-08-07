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Жизнь

Барнаулец обнаружил «прибежище сатанистов» в заброшенном парке. А вдоль дороги свечи стоят, и тишина

Горожанин рассказал в паблике «Подслушено Барнаул» о своей утренней пробежке, во время которой обнаружил странные символы на деревьях и не менее странные атрибуты.

Парк "Юбилейный" в Барнауле.
Парк "Юбилейный" в Барнауле.
vk.com/overhear_brn22.

Шевелящие волосы находки барнаулец обнаружил в парке «Юбилейный», который долгое время считают заброшенным.

«Бегаю я утром — так сказать, здоровый образ жизни. Встал сегодня в 5:40 и пошел на пробежку. Заметил бумажки на деревьях. Думаю, реклама… а нет, штук 68 насчитал я бумажек», — написал мужчина.

При этом, подчеркнул он, в кустах и в некоторых местах по краю дороги «заметил много свечей».

«Видимо, только Бог один знает, что за бесятина происходила в парке ночью! Даже страшно как-то стало теперь бегать — половина парка вся в этом» — добавил барнаулец.

По его словам, «вчера в девять вечера этого ничего не было».

В комментариях предположили, что это «похоже на какой-то тематический квест» или «дети балуются». Возможно, «коронавирус изгоняют».

Ранее altapress.ru рассказал про парк «Юбилейный», который проглядели. Советуем прочитать, если интересно, почему эту зону отдыха очень сложно восстановить.

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