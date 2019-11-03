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Происшествия

В Забайкалье троих школьников обвиняют в изнасиловании и убийстве

В Забайкалье суд постановил заключить под стражу двух подростков 15 и 16 лет, а третьего — посадить под домашний арест. Все они обвиняются в убийстве 40-летнего мужчины и изнасиловании женщины, сообщает ТАСС.

Тюрьма, колючая проволока
Тюрьма, колючая проволока
СС0

Как рассказали следователи, 27 октября трое школьников ворвались в частный дом в селе Кыринского района, где до смерти избили мужчину и изнасиловали женщину. Их личности были установлены в этот же день. Двое из них ранее уже привлекались ранее к уголовной ответственности.

Подросткам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

Также следователи дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц районным органам внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних.

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