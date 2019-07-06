В Забайкалье женщину-инвалида осудили за убийство мужа, который ее избивал

В Забайкальском крае суд вынес обвинительный приговор безногой женщине, убившей мужа, который ее избивал и угрожал их общему ребенку. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденная — инвалид второй группы и передвигается с помощью протезов ног. Она проживала с мужем, который систематически её избивал. 7 января 2019 года он в течение дня оскорблял, унижал, а также бил ее и их ребенка.

Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на нее и ребенка. Женщина не могла убежать и стала защищаться. В результате она нанесла мужу два удара ножом, что также не остановило мужчину. Поэтому она продолжила наносить ему удары ножом, пока он не скончался от полученных ран.

Суд признал, что подсудимая не имела возможности уклониться от нападения, и ее действия были обусловлены обороной, однако было установлено, что пределы необходимой самообороны были превышены. Женщину приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы.