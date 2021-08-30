30 августа 18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В заграничных тюрьмах остаются 9 тысяч россиян

В заграничных тюрьмах находятся 9 тыс. российских граждан. В это число входят подозреваемые, обвиняемые и осужденные, сообщает РИА Новости.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

«По состоянию на 12 августа этого года, общее число составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», — сказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Он отметил, что это приблизительные цифры — в ряде государств действуют очень жесткие ограничения по предоставлению данных, пишет polit.ru.

«Нередкими являются ситуации, когда сами соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в зарубежных странах», — пояснил дипломат.

Лукьянцев привел неформальный список государств, где наибольшее число россиян находится под определенными ограничениями из-за своего процессуального статуса — США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция и Германия.

Ранее 12 лет тюрьмы получил на Северном Кипре алтайский следователь-маньяк. Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, работал старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость