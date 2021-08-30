В заграничных тюрьмах остаются 9 тысяч россиян

В заграничных тюрьмах находятся 9 тыс. российских граждан. В это число входят подозреваемые, обвиняемые и осужденные, сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 12 августа этого года, общее число составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», — сказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Он отметил, что это приблизительные цифры — в ряде государств действуют очень жесткие ограничения по предоставлению данных, пишет polit.ru.

«Нередкими являются ситуации, когда сами соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в зарубежных странах», — пояснил дипломат.

Лукьянцев привел неформальный список государств, где наибольшее число россиян находится под определенными ограничениями из-за своего процессуального статуса — США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция и Германия.

Ранее 12 лет тюрьмы получил на Северном Кипре алтайский следователь-маньяк. Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, работал старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай.