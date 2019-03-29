В закрытом коттеджном поселке сняли на видео особняк экс-министра Абызова

Элитный особняк экс-министра РФ по координации Открытого правительства Михаила Абызова сняли на видео. Поместье находится в подмосковной Жуковке (Рублевка), и вместе с прилегающей территорией занимает площадь пять тысяч квадратных метров, пишет ura.ru.

На территории стоят хозяйский особняк, дополнительный дом и дом для прислуги, передает telegram-канал Mash. На кадрах видно, что во дворе припаркован желтый автомобиль, который, по данным издания, является моделью компании Lamborghini — Urus стоимостью 20 млн рублей.

Жуковку называют самым закрытым коттеджным поселком России. Здесь селится политическая и бизнес-элита.

Стоимость недвижимости оценивается в 500 млн рублей. Отмечается, что дом и землю Абызов купил здесь в ноябре 2018 года — после ухода из правительства.

Абызова обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый помещен под арест до 25 мая.

Залог-2

29 марта адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс». Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

«Мы просим апелляционную инстанцию изменить меру пресечения Абызову на не связанную с содержанием в СИЗО — домашний арест или залог», — сказал адвокат Алексей Кирсанов.

Он отметил, что сумма предлагаемого за освобождение экс-министра залога не изменилась — 1 млрд рублей. Эту сумму готов внести российский миллиардер Роман Троценко («Новапорт», компания собирается приобрести контрольный пакет акций барнаульского аэропорта).

По словам адвоката, Троценко давно знает Абызова и уверен в его порядочности.

Между тем Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Похищенные деньги, считают в СК, в полном объеме выведены за рубеж.