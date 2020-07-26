В заливе под Новосибирском обнаружили тело многодетной матери

Вечером 25 июля туристы обнаружили на берегу Бердского залива под Новосибирском труп женщины. Выяснилось, что погибшая — мать троих детей, проживавшая в Искитимском районе, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

Труп прибило к берегу в районе парка отдыха «Ремикс». Очевидцы сразу же сообщили о трагической находке в полицию.

«Тело было найдено на поверхности воды, в нескольких метрах от берега. Подошли на катере и транспортировали. Скорее всего, его принесло течением в Бердский залив. Но все обстоятельства будет устанавливать следствие», — рассказал изданию дежурный Бердского поисково-спасательного отряда.

Погибшей оказалась жительница Искимского района, у которой остались трое детей. Причины гибели женщины устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае утонули уже более полусотни человек. В большинстве случаев трагедии связаны с купанием в несанкционированных местах.