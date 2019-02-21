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21 февраля
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Происшествия

В Заринске с треском полыхал жилой дом

Вечером, 21 февраля, в Заринске произошел пожар в жилом доме, пишут в группе «Инцидент Барнаул». По данным газеты «Наш город Заринск», из горящего здания вытащили молодую девушку, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
СС0.

Пожар произошел в жилом частном доме на повороте в Слободку. По словам очевидцев, здание вспыхнуло быстро.

«Мимо проезжали два парня (большое им спасибо), которые увидели в дальней комнате огонь. Зашли в дом, увидели на пороге лежащую женщину и вытащили ее до приезда пожарных и скорой. В пожаре пострадала наша коллега — журналист из другой газеты. Мы, естественно, как журналистское сообщество, обязательно организуем помощь пострадавшей семье в ближайшее время», — говорится на странице в «ВКонтакте» газеты «Наш город Заринск».

Вместе с ней в доме проживают маленькая дочь и муж. По данным издания, во время пожара их не было дома.

На видео с места происшествия видно, что дом полыхает открытым огнем, слышен треск. Причина пожара неизвестна.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле загорелся гостиничный комплекс. Пострадавших и погибших при пожаре нет.

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