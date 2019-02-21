В Заринске с треском полыхал жилой дом

Пожар произошел в жилом частном доме на повороте в Слободку. По словам очевидцев, здание вспыхнуло быстро.
«Мимо проезжали два парня (большое им спасибо), которые увидели в дальней комнате огонь. Зашли в дом, увидели на пороге лежащую женщину и вытащили ее до приезда пожарных и скорой. В пожаре пострадала наша коллега — журналист из другой газеты. Мы, естественно, как журналистское сообщество, обязательно организуем помощь пострадавшей семье в ближайшее время», — говорится на странице в «ВКонтакте» газеты «Наш город Заринск».
Вместе с ней в доме проживают маленькая дочь и муж. По данным издания, во время пожара их не было дома.
На видео с места происшествия видно, что дом полыхает открытым огнем, слышен треск. Причина пожара неизвестна.
Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле загорелся гостиничный комплекс. Пострадавших и погибших при пожаре нет.