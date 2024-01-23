В Зауралье эвакуировали жильцов многоэтажек из-за мощного землетрясения. У зданий выставлен патруль. Фото

Из-за мощного землетрясения в Китае эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов в Кургане.

Из зданий людей вывели ночью 23 января – после того, как в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1. На телефон 112 поступило сообщение, что в домах появились трещины, качаются люстры.

Здания обследуют специалисты. Тех, кому потребовалось временное жилье, власти разместили в гостинице, сообщает "Уралинформбюро".

У домов выставлен патруль, чтобы избежать мародерства.

Мощный подземный толчок ощутили в нескольких странах — в России, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.

Ранее сообщалось, что экстренно госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка. Пострадали восемь человек. Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — афтершоков. Горожан власти попросили покинуть дома до особого распоряжения.

При этом первоначально магнитуду землетрясения в Алма-Ате указывали 6,7. Впоследствии — 7.

Ночное сейсмособытие ощутили также барнаульцы, жители Новосибирской области.

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