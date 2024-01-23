Экстренно госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка

Есть пострадавшие от землетрясения, которое произошло на границе Казахстана и Киргизии после полуночи 23 января.

Пострадали восемь человек, сообщает ТАСС.

Трое людей получили травмы из-за того, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Людей доставили в стационары города, указывает Газета.Ru.

Двух из трех пострадавших обследовали и отправили на амбулаторное лечение.

Врачи оценивают состояние третьего пациента как тяжелое. Пять человек получили травмы, выбегая из дома.

Ранее сообщалось, что люди выбегали из домов из-за мощного землетрясения в Алта-Ате. Магнитуда сейсмособытия составила 6,7.

Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — автершоков.

Также в Казахстане жители ощутили толчки от разрушительного землетрясения в Китае. А землетрясение в Таджикистане магнитудой 7, 2 ощущалось в Алма-Ате.

В январе 2013 года в Алма-Атинской области произошло 12 землетрясений за сутки.

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