23 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Экстренно госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка

Есть пострадавшие от землетрясения, которое произошло на границе Казахстана и Киргизии после полуночи 23 января.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Пострадали восемь человек, сообщает ТАСС.

Трое людей получили травмы из-за того, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Людей доставили в стационары города, указывает Газета.Ru.

Двух из трех пострадавших обследовали и отправили на амбулаторное лечение.

Врачи оценивают состояние третьего пациента как тяжелое. Пять человек получили травмы, выбегая из дома.

Ранее сообщалось, что люди выбегали из домов из-за мощного землетрясения в Алта-Ате. Магнитуда сейсмособытия составила 6,7.

Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — автершоков.

Также в Казахстане жители ощутили толчки от разрушительного землетрясения в Китае. А землетрясение в Таджикистане магнитудой 7, 2 ощущалось в Алма-Ате.

В январе 2013 года в Алма-Атинской области произошло 12 землетрясений за сутки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость