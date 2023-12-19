Жители соседней с Алтаем республикой ощутили толчки от разрушительного землетрясения в Китае

Подземные толчки ощутили жители Алма-Аты (Казахстан), указывает Газета.Ru. Данные о пострадавших и разрушениях в Казахстане не приводятся.
Между тем в Китае погибли 11 человек. Около 100 человек ранены. Это первоначальные данные. Разрушены дома и дороги.
При этом ночью 19 декабря зафиксирован мощный подземный толчок в Сибири — в Республике Тыва. Магнитуда составила 4,4.
Возможно, это звенья одной цепи.
Ранее сообщалось, что в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.
Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.
Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.