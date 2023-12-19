19 декабря
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Жизнь

Жители соседней с Алтаем республикой ощутили толчки от разрушительного землетрясения в Китае

Землетрясение магнитудой 6,0 (по другим данным — 6,2) ранним утром 19 декабря произошло в Китае.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Подземные толчки ощутили жители Алма-Аты (Казахстан), указывает Газета.Ru. Данные о пострадавших и разрушениях в Казахстане не приводятся.

Между тем в Китае погибли 11 человек. Около 100 человек ранены. Это первоначальные данные. Разрушены дома и дороги.

При этом ночью 19 декабря зафиксирован мощный подземный толчок в Сибири — в Республике Тыва. Магнитуда составила 4,4.

Возможно, это звенья одной цепи.

Ранее сообщалось, что в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

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