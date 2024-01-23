Люди выбегали из домов из-за мощного землетрясения в Алта-Ате

Его магнитуда составила 6,7.

Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — автершоков.

Эпицентр сейсмособытия находился на границе Казахстана и Киргизии, указывает Газета.Ru.

Ранее в Казахстане жители ощутили толчки от разрушительного землетрясения в Китае. А землетрясение в Таджикистане магнитудой 7, 2 ощущалось в Алма-Ате.

В январе 2013 года в Алма-Атинской области произошло 12 землетрясений за сутки.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье. Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

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