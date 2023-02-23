Землетрясение в Таджикистане магнитудой 7, 2 ощущалось в Алма-Ате

Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана заявила — подземные толчки землетрясения магнитудой 7 — эпицентр находился в Таджикистане — ощущались в Алма-Ате, сообщает РИА Новости . Впоследствии сообщили, что магнитуда составила 7, 2.

Узбекский центр сейсмопрогностического мониторинга сообщил о трех подземных толчках в Таджикистане.

Китайские СМИ сообщают — землетрясение сильно ощущалось в ряде населенных пунктов Синьцзяна, пишет «Интерфакс». В пределах 300 км от эпицентра находятся 10 крупных и средних городов, ближайший — Хорог, он расположен примерно в 160 км от эпицентра.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, указывает Газета.Ru.

Ранее сильное землетрясение произошло в Непале.

Ранее ощутимые сейсмособытия были в Италии и Иране. Перед этим 21 февраля новая серия землетрясений с жертвами произошла в Турции.

Разрушительное землетрясение произошл 6 февраля и унесло жизни более чем 40 тыс. человек.