22 февраля
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Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Непале

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали 22 февраля в Непале, сообщает ТАСС.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

По данным центра сейсмологических исследований и измерений, эпицентр находился в районе Баджура в 214 км к северо-востоку от индийского города Лакхимпур.

Население города — около 140 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

24 января в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Ранее ощутимые сейсмособытия были в Италии и Иране.

Перед этим 21 февраля новая серия землетрясений с жертвами произошла в Турции.

Первая серия произошла 6 февраля и унесла жизни более чем 40 тыс. человек.

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