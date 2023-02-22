Сильное землетрясение произошло в Непале

По данным центра сейсмологических исследований и измерений, эпицентр находился в районе Баджура в 214 км к северо-востоку от индийского города Лакхимпур.

Население города — около 140 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

24 января в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Ранее ощутимые сейсмособытия были в Италии и Иране.

Перед этим 21 февраля новая серия землетрясений с жертвами произошла в Турции.

Первая серия произошла 6 февраля и унесла жизни более чем 40 тыс. человек.