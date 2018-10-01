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В жутком столкновении на Чуйском тракте погибла женщина

В Республике Алтай вечером 30 сентября столкнулись два автомобиля ВАЗ. В ДТП погибла женщина, также в больницу увезли четырех человек, пишет ГУ МВД России по региону.

ДТП в Республике Алтай 30 сентября.
ДТП в Республике Алтай 30 сентября.
ГУ МВД по Рсепублике Алтай.

Авария произошла около 18:20 часов на 460 километре Чуйского тракта. Пьяный житель Майминского района управлял автомобилем ВАЗ 21099. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101. Им управлял 46-летний житель Чемальского района.

В результате ДТП пассажирка ВАЗ 2101 скончалась на месте аварии от полученных травм. Водителя «копейки» и двух пассажирок, 13-летнюю и 39-летнюю жительниц села Чемал, увезли в больницу. Кроме того, госпитализировали 55-летнюю пассажирку ВАЗ 21099.

На снимках с места ДТП видно, что легковушки серьезно смяло.

ДТП в Республике Алтай 30 сентября.
ДТП в Республике Алтай 30 сентября.
ГУ МВД по Рсепублике Алтай.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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