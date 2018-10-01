В жутком столкновении на Чуйском тракте погибла женщина

Авария произошла около 18:20 часов на 460 километре Чуйского тракта. Пьяный житель Майминского района управлял автомобилем ВАЗ 21099. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101. Им управлял 46-летний житель Чемальского района.
В результате ДТП пассажирка ВАЗ 2101 скончалась на месте аварии от полученных травм. Водителя «копейки» и двух пассажирок, 13-летнюю и 39-летнюю жительниц села Чемал, увезли в больницу. Кроме того, госпитализировали 55-летнюю пассажирку ВАЗ 21099.
На снимках с места ДТП видно, что легковушки серьезно смяло.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.