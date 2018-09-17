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17 сентября
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В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с опрокидыванием пикапа на алтайской трассе

В Тальмеснком районе днем 17 сентября произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП у "Грани Алтая".
ДТП у "Грани Алтая".
Алексей Иванников в vk.com/barneos22

Авария случилась около 15 часов на 136 километре Чуйского тракта, недалеко от придорожного комплекса «Грань Алтая» .

По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗ-21103 ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. При повороте налево, он столкнулся с автомобилем Toyota Hilux, который совершал обгон.

За рулем иномарки был 46-летний мужчина. От удара пикап откинуло на стоящий на обочине грузовик Renault Premium. После этого Toyota Hilux опрокинулась.

В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Алтайском крае поздно ночью 17 сентября опрокинулся автобус. Помощь медиков понадобилась 15 пассажирам.

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