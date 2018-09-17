В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с опрокидыванием пикапа на алтайской трассе

Авария случилась около 15 часов на 136 километре Чуйского тракта, недалеко от придорожного комплекса «Грань Алтая» .
По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗ-21103 ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. При повороте налево, он столкнулся с автомобилем Toyota Hilux, который совершал обгон.
За рулем иномарки был 46-летний мужчина. От удара пикап откинуло на стоящий на обочине грузовик Renault Premium. После этого Toyota Hilux опрокинулась.
В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Алтайском крае поздно ночью 17 сентября опрокинулся автобус. Помощь медиков понадобилась 15 пассажирам.