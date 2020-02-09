В жуткой аварии в Новосибирске погибли два человека

8 февраля на Пашинском шоссе в Новосибирске столкнулись три автомобиля — Honda CR-V, Nissan Almera и маршрутное такси Ford Transit. В результате аварии погибли два человека, трое госпитализированы на месте и еще восемь обратились в больницу, пишет НГС.

Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло утром 8 февраля. Ford Transit с десятью пассажирами следовал по маршруту № 73 (ДК Кирова — поселок Пашино). Пассажирка автомобиля Honda CR-V погибла на месте, позже в больнице скончался водитель. Ещё одну пассажирку легкового авто и двух женщин из маршрутки увезли в скорую.

Позже в полиции уточнили, что к врачам обратились ещё восемь пассажиров маршрутки.

Как рассказала НГС одна из пострадавших, в маршрутке оставалось только одно свободное место сзади:

— Дикий удар, и нас унесло в сугроб, люди летели кто куда. Я сидела в салоне, со мной была женщина, — мы отделались легким испугом, ушибами. Нас увезла машина. Мужчина подошёл и сказал: «Кто может двигаться, давайте я вас увезу». Меня увезла машина в пашинскую больницу. У меня ушибы левой ноги и в области носа, переносица опухшая. Четыре человека при мне увезли с сотрясением головного мозга, женщину увезли с переломом ключицы, ещё одну увезли с шишкой на голове. В проходе падали люди, конечно, жутко, — рассказала пассажирка Марина Аникина.

В автомобиле Nissan Almera никто не пострадал.

7 февраля на трассе «Бийск — Новокузнецк» легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, перевозившим детскую спортивную команду. Семь человек попали в больницу, один погиб