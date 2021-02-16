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Происшествия

Вахтовик из Алтайского края напал на полицейского на пути домой из Якутии

В аэропорту Якутска сотрудники полиции обнаружили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок. Его доставили в комнату полиции, но дебошир дал отпор правоохранителям.

Аэропорт Якутск.
Аэропорт Якутск.
https://www.instagram.com/yakutsk_airport/

После составления административного протокола мужчину, 36-летнего жителя Алтайского края, отправили на медицинское освидетельствование.

«Однако в ходе доставления в медицинское учреждение мужчина стал вести себя не адекватно, грубить сотрудникам полиции, на замечания стражей правопорядка не реагировал и нанес один удар в область шеи младшему инспектору специализированного отделения по обеспечению общественного порядка Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте», — сообщили в полиции.

От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Как оказалось, нарушитель работал вахтовым методом на территории Якутии и возвращался домой в Новоалтайск.

Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Ранее Алтайский краевой суд вынес приговор 53-летнему жителю Бийска за незаконное хранение оружия, взрывчатки и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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