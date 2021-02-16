Вахтовик из Алтайского края напал на полицейского на пути домой из Якутии

После составления административного протокола мужчину, 36-летнего жителя Алтайского края, отправили на медицинское освидетельствование.
«Однако в ходе доставления в медицинское учреждение мужчина стал вести себя не адекватно, грубить сотрудникам полиции, на замечания стражей правопорядка не реагировал и нанес один удар в область шеи младшему инспектору специализированного отделения по обеспечению общественного порядка Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте», — сообщили в полиции.
От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Как оказалось, нарушитель работал вахтовым методом на территории Якутии и возвращался домой в Новоалтайск.
Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.
Ранее Алтайский краевой суд вынес приговор 53-летнему жителю Бийска за незаконное хранение оружия, взрывчатки и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.