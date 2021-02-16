Вахтовик из Алтайского края напал на полицейского на пути домой из Якутии

После составления административного протокола мужчину, 36-летнего жителя Алтайского края, отправили на медицинское освидетельствование.

«Однако в ходе доставления в медицинское учреждение мужчина стал вести себя не адекватно, грубить сотрудникам полиции, на замечания стражей правопорядка не реагировал и нанес один удар в область шеи младшему инспектору специализированного отделения по обеспечению общественного порядка Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте», — сообщили в полиции.