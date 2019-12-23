Вандалы украли гирлянды в Камне-на-Оби и разломали снежный городок

В Камне-на-Оби в ночь на 21 декабря вандалы не только частично разломали снежный городок на набережной, но и украли гирлянды в центре города, пишут « Каменские известия ».

Злоумышленники стащили новогодние цветные гирлянды, которые развесили напротив администрации Каменского района. Самое обидное, что приобрели их в этом году за счет средств городского бюджета.

Кроме того, в снежном городке солдат-артиллерист лишился головы и рук, а также орудия. Есть версия, что это сделали одни и те же люди.

«Пушка с артиллеристом была самой классной фигурой из всех виденных мной в Камне!» — пишет в соцсетях огорченный произошедшим местный житель.

Представитель подрядчика отметил, что сейчас рассматривают два варианта: полностью убрать фигуру из будущей композиции или возвести ее заново.

Вандалы также сломали посох Деда Мороза в центральной композиции городка.

Как пояснили в районном комитете по ЖКХ, дорожному и коммунальному хозяйству, специалисты просматривают видеозаписи с камер наблюдения.

Теперь в снежном городке совместно с полицией будет дежурить народная дружина.