"Ваш сын сегодня будет убит": в Барнауле мать участника СВО пытались запугать мошенники

Сыну жительницы Барнаула 27 лет, он находится в зоне СВО. Связи там практически нет, однако с матерью он старается связываться каждые две недели.

Накануне он ей позвонил и все было как обычно. А на следующий день его мать получила сообщение с текстом: "Ваш сын будет сегодня убит".

Женщина перепугалась, но написала сыну в соцсетях. Там ее тоже ждали мошенники - они взломали страницу военнослужащего и потребовали 3 млн рублей от матери.

Мать сразу поняла, что это не ее сын. Пошла в полицию. Правоохранители вернули доступ к страницам военного.

Оказалось, что мошенники писали похожие сообщения и друзьям в соцсетям. Мать обратилась с заявлением в полицию, по нему проходит проверка.

Ранее стало известно, как по номеру вычислить телефонных мошенников.