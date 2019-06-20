Вдова барнаульца Михаила Седова требует пожизненный срок для убийц мужа

20 июня прошло первое заседание по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова. Пока суд только установил личности участников процесса и разъяснил им права, пишет amic.ru. На следующем заседании, 8 июля, сформируют коллегию присяжных . Адвокат семьи рассказали журналистам, что будет требовать максимального наказания для виновных.

У вдовы Михаила Виктории Переясловской остались двое детей — четырехлетняя девочка и девятилетний мальчик. Дети знают о гибели отца.

«Мишу искали всем городом, поэтому от детей ничего нельзя было скрыть. Четырехлетняя дочь сказала, что все знает про папу и объяснила, что в подъезде была фотография, на ней был папа и его машина», — поделилась женщина.

Сторона обвиняемых связаться с семьей Седова не пыталась — ни извинений, ни предложений финансовой помощи не было. По словам Виктории, мать одного из задержанных с ней даже не здоровается.

На обвиняемых Виктория Переясловская подала иск о возмещении морального вреда в размере 4,5 млн рублей. Адвокат Дмитрий Липатников рассказал, что они будут настаивать на максимальном наказании.

«Учитывая, что на смертную казнь наложен мораторий, по соответствующей статье грозит пожизненное лишение свободы», — заявил он.

Что произошло с Михаилом Седовым

Напомним, 38-летний Михаил Седов пропал вечером 2 октября 2018 года. В тот день двое обвиняемых, 21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин, пришли в гаражно-строительный кооператив на улице Малахова, где высматривали дорогостоящий автомобиль, чтобы угнать его и продать. Заметив подходящую им Subaru Trebeca, злоумышленники несколько раз ударили монтажками ее владельца — Михаила Седова.

После этого обвиняемые затолкали мужчину в багажник его же машины и вывезли в район озера Пионерское, где нанесли ему не менее пяти ножевых ранений. От травм он скончался на месте происшествия. Обвиняемые бросили тело потерпевшего в лесу и, забрав у него наличные, скрылись.

К поискам Михаила Седова привлекали не только сотрудников правоохранительных органов, но и граждан. Добровольцы, близкие и знакомые мужчины прочесывали Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3 и озера.

Тело нашли 5 октября 2018 года в районе Пионерского озера. Его похоронили 7 октября на Михайловском кладбище.

Фотографии с места , где обнаружили труп похищенного барнаульца. vk.com/incident22

24 октября 2018 года обвиняемых в убийстве Михаила Седова заключили под стражу. Вину задержанные не признают.