Вдова сибирского солдата, утонувшего при спасении сына, подала в суд на командира

В Кемеровской области вдова военнослужащего, погибшего во время спасения тонущего сына, подала иск с требованием связать смерть с исполнением военной службы, сообщает « Сибдепо ».

Трагедия произошла летом 2020 года в реке Томь. Мужчина утонул, когда спасал своего малолетнего сына.

После этого командир войсковой части исключил военнослужащего из списков личного состава — в связи со «смертью, наступившей в период прохождения военной службы и не связанной с исполнением обязанностей военной службы».

Женщину не устроила такая формулировка. Правосудие встало на ее сторону: смерть признали связанной с исполнением обязанностей военной службы, а действия командира — необоснованными.

Суд сослался на подпункт «н» пункта 1 статьи 37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Солдаты. Армия. Почетный караул СС0

«Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случае защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности. Судом установлено, что военнослужащий ценой собственной жизни защитил жизнь и здоровье своего ребенка. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что его действия, направленные на оказание помощи тонущему человеку, были совершены для защиты жизни и здоровья последнего, в связи с чем смерть <…> наступила в период исполнения обязанностей военной службы», — отметили в суде.

Как уточняет издание, исключением считаются случаи, когда военнослужащий ушел в самоволку, совершал правонарушение или находился в опьянении. Однако в конкретной трагедии такие обстоятельства отсутствовали.

Ранее жительница Иркутской области рассказала об изуродованном сыне в гробу, которого вернули из армии. Командир заявил, что парень сбежал из части и по дороге «самоизуродовался».