Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве

«Да, подтверждаю», — сказала Шоппо. По информации экстренных служб, ЧП произошло в одноэтажном частном доме в поселке Лесное Озеро. Он находится в деревне Крекшино (Новая Москва).
С Говорухиной в коттедже была домработница, она успела выбежать на улицу.
«В 18:06 пожар был полностью ликвидирован на площади 100 кв. м. В результате возгорания произошло обрушение на площади 70 „квадратов“», — уточнил источник издания.
Галина Говорухина родилась в 1948 году в семье художника-декоратора и костюмера Одесского театра музыкальной комедии. Она работала монтажером на Одесской киностудии.
Ранее умер продюсер фильма «Крестный отец» Грэй Фредериксон.