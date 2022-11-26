26 ноября
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Происшествия

Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве

Вдова Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в Новой Москве, рассказала РИА Новости пресс-секретарь режиссера Мария Шоппо.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

«Да, подтверждаю», — сказала Шоппо. По информации экстренных служб, ЧП произошло в одноэтажном частном доме в поселке Лесное Озеро. Он находится в деревне Крекшино (Новая Москва).

С Говорухиной в коттедже была домработница, она успела выбежать на улицу.

«В 18:06 пожар был полностью ликвидирован на площади 100 кв. м. В результате возгорания произошло обрушение на площади 70 „квадратов“», — уточнил источник издания.

Галина Говорухина родилась в 1948 году в семье художника-декоратора и костюмера Одесского театра музыкальной комедии. Она работала монтажером на Одесской киностудии.

Ранее умер продюсер фильма «Крестный отец» Грэй Фредериксон.

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